Manisalı Öğrencilerin Sömestr Tatili

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde tüm miniklere birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.



Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatiline giren miniklere 28 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Minikler düzenlenecek etkinliklerde mini kulüp, mini disko, yüz boyama, sosis balondan şekiller ve Mascot Rock Grubu, 14.00 - 18.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşatacak.



Ayrıca minikler için Köstebekgiller'in sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban ise 2-3-4-5 Şubat tarihlerinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında alışveriş merkezi ziyaretçileri için özel gösterim gerçekleştirecek. Çocuklar, Köstebekgiller dünyasına renkli bir yolculuğa çıkarken, sevdikleri karakterler ile fotoğraf çektirme şansına sahip olacak. - MANİSA