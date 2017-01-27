Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde tüm miniklere birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatiline giren miniklere 28 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Minikler düzenlenecek etkinliklerde mini kulüp, mini disko, yüz boyama, sosis balondan şekiller ve Mascot Rock Grubu, 14.00 - 18.00 saatleri arasında eğlence dolu anlar yaşatacak.
Ayrıca minikler için Köstebekgiller'in sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban ise 2-3-4-5 Şubat tarihlerinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında alışveriş merkezi ziyaretçileri için özel gösterim gerçekleştirecek. Çocuklar, Köstebekgiller dünyasına renkli bir yolculuğa çıkarken, sevdikleri karakterler ile fotoğraf çektirme şansına sahip olacak. - MANİSA
Manisalı Öğrencilerin Sömestr Tatili
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde tüm miniklere birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, sömestr tatilinde tüm miniklere birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.