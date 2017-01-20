Manisalı Öğrenciler Almanya'da Staj Yapacak

Manisa'da Sarıgöl, Selendi, Demirci ve Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören 36 öğrenci, 6 öğretmen eşliğinde Avrupa Projesi kapsamında Almanya'da hemşirelik stajı görecek.



T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 77 bin 322 Euro bütçeli Avrupa Birliği Erasmus + Programı olan 'Hemşirelerimizin Mesleki Kapasitelerini Artırma Stajı' kapsamında Manisalı öğrenciler Almanya'da hemşirelik stajı görecek.



Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatör kurum olduğu, Sarıgöl, Demirci ve Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin katıldığı 'Hemşirelerimizin Mesleki kapasitelerini Artırma Stajı' programının ilki Almanya'da 5 Şubat- 25 Şubat tarihleri arasında 4 okuldan toplam 36 öğrenci ve 6 öğretmenin katılımıyla gerçekleşecek. Program dahilinde 24 Eylül-14 Ekim ve 5 Kasım-25 Kasım tarihleri arasında da stajların devam edeceği öğrenildi.



Proje ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenci velilerin katılımıyla yapıldı. Okul Müdürü Mehmet Aycan yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Öğrencilerimiz 5 Şubat-25 Şubat tarihleri arasında staj yapmak üzere Almanya'ya gidecekler. Projeye katılacak öğretmen ve öğrencilerimize Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün desteği ile Almanca Kursu açıldı. Kurs, Almanca Öğretmeni Gülden Karaağaçlı tarafından verilirken öğrenciler kursun sonunda sınava girdi. Okulumuzdan 3 yılda farklı projelerde 39 öğrenci ve 8 öğretmen yurt dışında eğitim imkanı buldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ederim." - MANİSA