Manisalı Esnaflara Türkçe Tabela Kullanmaya Teşvik

Yunusemre Belediyesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği Türkçemiz Kirlenmesin Projesi bu kez üniversite öğrencilerinin katkılarıyla Doğu Caddesi'nde devam etti.



Türkçenin gelişmesi ve korunması amacıyla Yunusemre Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından başlatılan Türkçemiz Kirlenmesin Projesi kapsamında bu kez Doğu Caddesi'nde "İşyerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş, Yunusemre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri katıldı. Türkçe'nin geliştirilmesi adına yapılacak her türlü çalışmaya katkıda bulınmaya hazır olduklarını anlatan Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, "Projemizin sonuncunda bütün esnaflarımızda bu hassasiyetin gelişeceğine, dilimize sahip çıkacaklarına inanıyoruz" diye konuştu. Projenin 2. ayağını gerçekleştirdiklerini kaydeden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş ise bu konuda toplumun tüm kesiminden duyarlılık beklediklerini söyledi. - MANİSA