Manisa Ysk'yı Protesto Etmek Için Toplanan CHP'liler Arasında Gerginlik Yaşandı

Manisa YSK'yı protesto etmek için toplanan CHP'liler arasında gerginlik yaşandı(Tür: Yurt)

Manisa YSK'yı protesto etmek için toplanan CHP'liler arasında gerginlik yaşandı

(Tür: Yurt)

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