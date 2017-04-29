Manisa Yabancı Delegasyonla Hediyeleşme Töreni
Uluslararası Manisa Mesir Festivali kapsamında mesir festivaline katılan yabancı delegasyon ile geleneksel hediyeleşme töreni gerçekleşti.
Uluslararası Manisa Mesir Festivali kapsamında mesir festivaline katılan yabancı delegasyon ile geleneksel hediyeleşme töreni gerçekleşti.
Manisa'da bu yıl 477'incisi düzenlenecek Uluslararası Mesir Festivali kapsamında, festivale katılan yabancı delegasyon ile geleneksel hediye değişim töreni gerçekleşti. Şehzadeler Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleşen törene; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, KKTC Büyükelçisi Fazılcan Korkut, Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Polonya Büyükelçsii Maciej Lang, Ukrayna Büyükelçiliği Baş Katibi Denis Zolotaryov, Kırgizistan Oş Belediyesi Başkanı Aytmanat Kadirbaev, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Makedonya Rostuşe Belediye Başkanı Mukrem Mehmedi, Arnavutluk Berat Belediyesi Başkanı Teuta Mucogllava, Bosna Hersek Prijedor Belediyesi Başkan Yardımcısı Drago Tadic, Kazakistan Uralsk Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurzhanov Mırbolat, Makedonya Üsküp Belediyesi Delegasyon Lideri Dragi Davchevski katıldı.Hediyeleşme töreni öncesinde Vali Güvençer, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ergün ve Şehzadeler Belediyesi Başkanı Çelik birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol tarafından törene katılan tüm yabancı delegasyona hediye verildi. Bunun yanı sıra mesir festivaline renk katan Arnavutluk, Bulgaristan, Hindistan, KKTC, Litvanya, Makedonya ve Moldova Halk Dansları topluluklarına da hediyeleri verildi.