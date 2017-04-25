Manisa'ya Şehit Ateşi Düştü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.



Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'nın Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Şehit asker Nezir Pırnarcı'nın şehadet haberi, Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş tarafından Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden babası Mehmet Pırnarcı'ya verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, şehit Pırnarcı'nın 3 Kasım 2015 yılında uzman çavuş olarak görev yapmaya başladığı bildirildi. Bekar olan Nezir Pırnarcı'nın 3 kardeşi olduğu ve annesi Gülzade Pırnarcı'nın da yaklaşık 4 sene önce vefat ettiği öğrenildi. - MANİSA