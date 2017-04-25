Manisa'ya Şehit Ateşi Düştü (2)

YENİ EVİNİ GÖREMEDİ



Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba Beldesi kırsalında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı'ya babasının doğu görevi bittikten sonra oturması için ev aldığı öğrenildi. Şehit Nezir Pırnarcı'nın komşularından Mümin Kocabaş, "Öğlen namazında babasıyla birlikteydik. 'Oğluma hediye ev aldım, doğu hizmeti bittikten sonra bir nasip aramaya başlayacağım' dedi. Oğluna Saruhanlı'dan yeni ev almıştı, ama görmek nasip olmadı" diye konuştu.



Nermin UÇTU / MANİSA,