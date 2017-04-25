Manisa'ya Şehit Ateşi Düştü-2

Manisa'ya şehit ateşi düştü-2(Tür: Yurt)

Manisa'ya şehit ateşi düştü-2

(Tür: Yurt)

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Manisa, Şehit, Ateş
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