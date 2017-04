Manisa'ya Diyagram Mesir Müzesi

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler Park Projesinin içinde Diyagram Mesir Müzesi yaparak Manisa'ya gelen misafirlerin Mesir geleneğini yaşamasına katkı sağlayacak.



Bu yıl 477'ncisi gerçekleştirilecek olan Manisa Mesir Macunu Festivali'nin tanıtım programında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisalılara Diyagram Mesir Müzesinin müjdesini verdi. Mesir'in Manisa'nın ve dünyanın önemli değerleri arasında yer aldığını ve bunun daha iyi anlatılması gerektiğini ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa açısından son derece önemli olan Mesir ile ilgili bir projemizi paylaşmak istiyorum. Şehzadeler Park Projemizin içerisinde bir diyogramik Mesir Müzesi yapıyoruz. İnşaat çalışmaları başladı. Manisa'ya gelen her misafirimize Mesir hediye ediyoruz ve Manisa'nın bir değerinden bahsediyoruz. Manisa açısından son derece önemli diyoruz ki gerçekten de bizim inşa ettiğimiz bu topraklardaki merhamet medeniyetinin somut göstergelerinden birisidir ve şanlı ecdadımızın nasıl insan sevgisiyle dolu olduğunu ve kendisinin şifa bulduğu bir ilaçtan bütün halkının da din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın şifa bulması için ferman buyurduğu böylesine anlamlı bir değeri biz gelen misafirlerimize daha iyi tanıtabilmeliyiz. Ne yapıyoruz? Bir Mesir Macunu veriyoruz, 'Ayşe Hafsa Sultan, Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni'nin annesi rahatsızlandı, Merkez Efendi davet edildi, 41 çeşit baharattan bir macun yapıldı, Hafsa Sultan'ın talimatı, fermanı üzerine de her yıl Nevruz'da yaptırdığı caminin kubbe ve minarelerinden halka saçılıyor.' Hediye ettiğimiz Mesir'den misafirimiz o anları ne kadar canlandırabiliyorsa o kadar canlandırabiliyor gözünde. Oysa ki bunu daha iyi anlayabileceği, hatta o anı yaşıyor gibi hissedebileceği bir alana ihtiyaç vardı. Bununla ilgili diyogramik Mesir Müzemizin inşaat ve resim çalışmaları başladı. Nasip olursa bundan sonraki süreçte gelen misafirlerimize oraya götüreceğiz. Girişte tarihçesini görecek ardından da girdiği salonda Mesir'in atılma heyecanını sanki on binlerin içerisinde kendisi de Mesir kapıyormuş gibi bir hissedecek ve o anı yaşamış olacak. Bu hizmetimiz de Şehzadeler için Manisa için hayırlı olsun diyorum. Mesir gibi güzel bir değere katkı sağlamaktan biz her zaman büyük bahtiyarlık duyarız." dedi. - MANİSA