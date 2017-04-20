Manisa Voleybolu Sevdi

TÜRKİYE voleybol liglerinde kadınlar ve erkeklerde Manisa'yı temsil eden kulüplerin son dönemlerde elde ettiği başarılar kentteki sporseverleri mutlu ediyor.



Son olarak bu sezon Erkekler Voleybol 1'inci Ligi'nde 2'nci sırayı alarak tarihinde ilk kez Efeler Ligi'ne yükselen Jeopark Kula Belediyespor, Manisa'nın gururu oldu. Geride bıraktığımız sezon 32 karşılaşmada 30 galibiyet elde ederek kupa kaldıran Jeopark Kula Belediyespor, 2017-18'de dev bütçeli kulüpleri konuk edecek olmanın heyecanını yaşıyor.



Manisa adına geçtiğimiz sezon Turgutlu ekibi Seramiksan, önceki sezon ise Salihli Belediyespor, Sultanlar Ligi'ne çıkarak önemli birer başarıya imza atmıştı. Salihli, 2015-16'da küme düşse de Seramiksan bu yıl Sultanlar Ligi'nde kalma başarısı gösterdi.



2016-17'de Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki ilk yılını geride bırakan Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Alaşehir Belediyespor, normal sezonu ilk 4 takım arasında bitirip play off'a kalarak alkış topladı.



İki takım da yarı finalde elenmelerine rağmen gönüllerde taht kurdu.



- İzmir