Manisa ve Izmir'i Korkutan Depremler

Manisa ve İzmir'i korkutan depremler (3)EVİN BAHÇE DUVARI YIKILDIManisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan bir evin tuğladan bahçe duvarı, meydana gelen depremle yıkıldı.

Manisa ve Izmir'i Korkutan Depremler

Manisa ve İzmir'i korkutan depremler (3)

EVİN BAHÇE DUVARI YIKILDI

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan bir evin tuğladan bahçe duvarı, meydana gelen depremle yıkıldı. Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde eski köy evlerinin bacalarında çatlak ve kırılmalar oluştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Turgutlu'da da hissedilen deprem anı bir gazetenin güvenlik kamerasına yansıdı.

MANİSA

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