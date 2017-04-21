Manisa ve Izmir'i Korkutan Depremler
Manisa ve İzmir'i korkutan depremler (3)EVİN BAHÇE DUVARI YIKILDIManisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan bir evin tuğladan bahçe duvarı, meydana gelen depremle yıkıldı.
Manisa ve İzmir'i korkutan depremler (3)
EVİN BAHÇE DUVARI YIKILDI
Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Harmandalı Mahallesi'nde bulunan bir evin tuğladan bahçe duvarı, meydana gelen depremle yıkıldı. Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde eski köy evlerinin bacalarında çatlak ve kırılmalar oluştu.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Turgutlu'da da hissedilen deprem anı bir gazetenin güvenlik kamerasına yansıdı.
MANİSA