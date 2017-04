Manisa Valisi Güvençer'den Depremle İlgili Açıklama

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, şu an için herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını söyledi.



Günlerdir birçok depremin meydana geldiği Manisa'da 4,9 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, saat 16.09'da yerin 8 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle ilgili Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer İHA'ya açıklamalarda bulundu. Güvençer, "Depremin ardından hemen kaymakam, jandarma ve mahalle muhtarlarımız kendi bölgelerinde bir çalışma yaptı. Şu ana kadar hiçbir kaymakam arkadaşımızdan herhangi bir hasar belirlemesi almadık. AFAD ekiplerimiz deprem üssüne doğru yola çıktılar. Şu anda Allah'a çok şükür bize gelen bir can veya mal kaybı yok. Hasarsız atlattık. Allah beterinden korusun" dedi. - MANİSA