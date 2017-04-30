Manisa - Ünlü Sanatçılar Manisalılara Sanat Şöleni Yaşattı
Ünlü sanatçılar Manisalılara sanat şöleni yaşattıMANİSA Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Ahmet Selçuk İlkan 40. Sanat Yılı anısına konser verdi.
Ünlü sanatçılar Manisalılara sanat şöleni yaşattı
MANİSA Uluslararası Mesir Festivali kapsamında Ahmet Selçuk İlkan 40. Sanat Yılı anısına konser verdi. Vatan Şaşmaz'ın sunduğu 12 ünlü sanatçının katıldığı konserde Manisalılar unutulmaz bir sanat şöleni yaşadı.
Manisa'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Festivali etkinlikleri kapsamında, söz yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın 40. Sanat Yılı anısına festival konseri düzenlendi. Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere ünlü isimler katıldı. Vatan Şaşmaz'ın sunumuyla gerçekleşen konserde Ahmet Selçuk İlkan'ın yanı sıra Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Coşkun Sabah, Elif Kaya, Emre Altuğ, Muazzez Ersoy, İntizar, Tan, Tuna Velibaşoğlu, Yeşim Salkım ve Zara gibi ünlü isimler katıldı. Ünlü sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan'ın unutulmaz bestelerini ve kendi şarkılarını seslendirdi.
MANİSALILAR UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI
Gecenin finalini İntizar'ın yaparken Ahmet Selçuk İlkan ve Muazzez Ersoy'un dansı ise izleyenleri büyüledi. Manisalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konseri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik ile daire başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de izledi.
Konser sonunda protokol üyeleri tarafından sanatçılara başta mesir macunu olmak üzere çeşitli hediyeler takdim edildi.