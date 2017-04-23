Manisa Turgutlu'da Çifte Bayram

Turgutlu'da çifte bayram



BÖLGESEL Amatör Lig 8. Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Bursa'da oynanan Play-Off maçında 7. Grup lideri İstanbul Erokspor'u 3-1 yenerek bir sezon aradan sonra 3. Lig'e dönen Turgutluspor, ilçeye dönüşte büyük bir coşkuyla karşılandı. Yağmura aldırış etmeyerek 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan binlerce taraftarlar, kafile otobüsünün meydana yaklaşması sırasında ellerindeki meşaleleri yakarak müthiş bir ambians yarattı. Otobüsten inen Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kulüp Başkanı Hakan Sezer, teknik heyet ve futbolculara büyük sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, meydanı "Şampiyon" tezahüratıyla inletti.



Belediye Başkanı Şirin, zorlu geçen bir sezonunun ardından 3. Lig'e yükselerek Turgutlu halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirterek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bizlere çifte bayram yaşatan yöneticilerimizi, teknik ekibi ve futbolcularımızı kutluyorum. Turgutluspor hak ettiği profesyonel lige geri döndü. Hedefimiz, inancın ve azmin zaferi olarak gördüğümüz bu başarıyı önümüzdeki sezon da devam ettirerek 2. Lig'e yükselmek" dedi. Katkılarından ötürü Belediye Başkanı Şirin'e teşekkür eden Kulüp Başkanı Hakan Sezer de, "Şampiyonluğu sezon boyunca bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.