Manisa - Tüfekle Ateş Edince Halkı Korkuttu

Tüfekle ateş edince halkı korkuttu



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki bir caddede, havaya av tüfeğiyle ateş açan bir kişi, halkta korku yarattı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Bayramyeri Mevkii Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede otomobilinden inen bir kişi, havaya av tüfeğiyle ateş açtı. Ardından tekrar otomobiline binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, caddede inceleme yaptı. Yolda 2 pompalı av tüfeği kartuşu bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kimliğinin H.O., olduğunu belirledi, yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının, eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.