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Manisa Ticaret Borsası
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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-3,80 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-3,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 3,30-3,80
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 3,08

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