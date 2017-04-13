Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-3,80 liradan satıldı.
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-3,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Türü
|Miktar
|Fiyatı (TL)
|Kuru üzüm
|Çekirdeksiz
|Kg
|3,30-3,80
|Çiğitli pamuk
|Standart-1
|Kg
|3,00
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