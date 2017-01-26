Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,60-4,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürün
|Türü
|Miktar
|Fiyatı (TL)
|Kuru üzüm
|Çekirdeksiz
|Kg
|3,60-4,15
|Çiğitli pamuk
|Standart-1
|Kg
|2,72
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,60-4,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürün
|Türü
|Miktar
|Fiyatı (TL)
|Kuru üzüm
|Çekirdeksiz
|Kg
|3,60-4,15
|Çiğitli pamuk
|Standart-1
|Kg
|2,72