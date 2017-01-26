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Manisa Ticaret Borsası
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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,60-4,15 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,60-4,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:




Ürün 		Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 3,60-4,15
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 2,72

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