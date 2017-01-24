Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Manisa Ticaret Borsası
Ara
BİST 83.135 %0,11
DOLAR 3,7726 %0,41
EURO 4,0534 %0,39
PARİTE 1,0742 %-0,02
ALTIN 147,15 %0,22
FAİZ 11,19 %-0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,50-4,10 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,50-4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:




Ürün 		Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg 3,50-4,10
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg 2,66

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>