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Manisa Ticaret Borsası
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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,50-4,10 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,50-4,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

 Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg3,50-4,10
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg2,66

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