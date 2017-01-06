Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Manisa Ticaret Borsası
Ara
BİST 76.862 %0,62
DOLAR 3,6203 %0,78
EURO 3,8315 %0,57
PARİTE 1,0582 %-0,17
ALTIN 137,06 %0,47
FAİZ 10,81 %-0,37
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-4 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

 Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg3,30-4,00
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg2,52

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Ticaret, Manisa, Borsa, Tl