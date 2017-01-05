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Manisa Ticaret Borsası
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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-4 liradan satıldı.

Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 3,30-4 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

 Türü Miktar Fiyatı (TL)
Kuru üzüm Çekirdeksiz Kg3,30-4,00
Çiğitli pamuk Standart-1 Kg2,52

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