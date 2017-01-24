Manisa Tarımı İçin Görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Manisa genelinde yapılacak çalışmalar için fikir alışverişinde bulundu.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Proje Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ile birlikte Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk'ü makamında ziyaret etti. İl Müdür Vekili Metin Öztürk'ün makamında gerçekleşen görüşmede Manisa'ya yapılacak olan yatırımlar ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü izni gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, Yunusemre Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Kurt ve Gördes Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Güngör Akyol da yer aldı.



"Diğer kurum ve kuruluşlarla devamlı temas halindeyiz"



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelinde sürdürdüğümüz çalışmalarımızın bir kısmında farklı kurum ve kuruluşlardan izne tabi olarak çalışmalarımızı yürütmek zorunda kalıyoruz. Bu izinleri almak için kurum ve kuruluşlarla devamlı işbirliği içerisinde olmamız gerekmekte. Bu konular hakkında konuşmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Metin Öztürk'ü makamında ziyaret ettik. Kurum olarak çalışmalarımızda daha da hız kazanmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için gerekli kurumlarla uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA