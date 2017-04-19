Manisa Soma Davası'nda 16'ncı Duruşma Ikinci Oturumu Başladı

Soma Davası'nda 16'ncı duruşma ikinci oturumu başladı



Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Soma İlçesi'nde 3 yıl önce 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 16'ıncı duruşmasının ikinci oturumuna bugün devam etti.



Dün devam eden 16'ncı duruşmada, avukatların savunmalarını tamamlamasından sonra söz alan savcı Şükrü Akyıl, yeni bilirkişi raporu talebinin reddedilmesini, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Ayrıca esas hakkındaki mütalaasını vermesi beklenen savcı, Manisa Cumhuriyet Savcılığı'nın facianın sabotaj olma ihtimaline karşı yürüttüğü soruşturmayı gerekçe gösterip ek süre istedi. Bu duruma mağdur ailelerin avukatları tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Aytaç Ballı duruşmayı bugüne erteledi.



Davanın bugün devam eden ikinci oturumu öncesinde 6'sı tutuklu 51 sanığın yargılandığı davanın görüldüğü mahkeme salonun önüde toplanan mağdur madenci aileleri ve avukatları, savcının hemen mütalaasını vermesi gerektiğini ve gereksiz bahaneler sunarak davayı uzatmasının anlamının olmadığını söyledi.



(Tür: Yurt)