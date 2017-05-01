Manisa Şifa Saçtı

Rengarenk kortejle başlayan festivalin finali, protokol üyelerinin mesir macunlarını saçmasıyla sona erdi. Geleneksel törene yerli ve yabancı binlerce insan tanıklık etti.

477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin finali, Manisa Valiliği önünden kortejle başladı. Korteje Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Manisa Milletvekilleri, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, kızları Hande ve Merve Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, konuk ülke büyükelçileri, halkoyunları toplulukları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korteje Protokol de Dahil Oldu

Manisa'da yetişen ve Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet veren şehzadelerin geçişi, temsili Merkez Efendi ve Hafsa Sultan, gösteri toplulukları ve konuk ülkelerin halk dansları toplulukları, korteje renk kattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri'nin de yer aldığı korteji takip eden Manisalılar, renkli görüntüleri anbean cep telefonlarıyla kaydetti. Daha sonra korteje Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Manisa Milletvekilleri, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve protokol üyeleri de dahil oldu. Başkan Ergün, kendisini ilgiyle takip eden vatandaşları selamladı.

Mesir Kapmak İçin Kıyasıya Mücadele

Manisa Valiliği önünden başlayan kortej, şifalı mesir macunlarının halka saçılacağı Sultan Camii'nde son buldu. Öğle namazının ardından başlayan törende ilk olarak Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye berat vermesi canlandırıldı. Protokol üyelerinin tek tek çağırılarak vatandaşları selamlamasının ardından Sultan Meydanı'nı dolduran binlerce insanın sabırsızlıkla beklediği mesir saçım törenine geçildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kızı Merve Ergün ile birlikte şifalı mesir macunlarını halka saçarken, alanı dolduran binlerce kişi saçılan mesirleri kapmak için kıyasıya mücadele verdi. Açılan şemsiyeler ve ağaçlara tırmanan vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, Sultan Camii'nin yanı sıra helikopterle de mesir macunu saçıldı.

477'nci Festival Anısına

Mesir saçımının ardından eşi ve kızlarıyla saçılan şifalı mesir macunlarından da kapmaya çalışan Başkan Ergün, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini de geri çevirmedi. Dev festivalin güzel anılarla noktalandığını belirten Başkan Ergün, festivalde görev alan başta Emniyet mensupları olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.