Manisa şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)
Erdoğan'ın açtığı statta ne elektrik ne doğalgaz kaldı
İmkansızı başaran kaleci, yılın golünü attı!
Türkiye ona hayran! Yakışıklı olacağı o zamandan belliymiş
Acun kötü haberi verdi, yarışmacıların ağzı açık kaldı
Öğrencilerine iç çamaşırı hediye eden öğretmen için karar çıktı
Futbolcuyla basıldı, yakalanmamak için 2 metrelik duvardan atlıyordu
Galatasaray'da bir dönem sona eriyor: Kendine kulüp bul
Şahika'nın eski sevgilisi, genç kızların bayıldığı yakışıklı çıktı!
Partneri "fotoğraftaki Ebru" deyince, Seren söz verdi