Manisa Şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Manisa şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Manisa şehit Uzman Çavuş Nezir Pırnarcı son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

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