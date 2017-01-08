Manisa, Sarıkamış Şehitlerini Andı

MANİSA'da, yaklaşık bin kişi, -10 derecede donduran soğuğa rağmen, Sarıkamış Şehitleri için yürüdü. 5 kilometre boyunca yürüyen öğrenciler ve Manisalılar Türk bayrakları ile şehitleri andı.



Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıldönümü dolaysıyla, "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü" yapıldı. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen yürüyüşte, hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesine rağmen birçok vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri anmak için yürüdü. Manisa 19 Mayıs Stadyumu önünden başlayan yürüyüş yaklaşık 5 kilometre sonra Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşe Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hatun Sarıkaya Yipek, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar Atatürk posteri ve Türk bayrakları taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.



Meydandaki törende Şehzadeler Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Necdet Cura, kalabalığa seslendi. Sarıkamış destanın anlatan Cura, "Cepheden cepheye koşup zafer yazdılar Çanakkale'de. Bilinmeyen şanlı zaferlere de mazhar oldular. Kut'ül Amare gibi her sayfası kan dolu, cesaret dolu, yiğitlik dolu bu tarih istiklal uğruna gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Nene Hatunlar, Seyit Onbaşılar, Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler ve daha nice kahramanlar yetiştirdiler. Sarıkamış'ta işte bu kahramanların olduğu, soğuğa, kara, kışa yazılmış destanın adıdır. Sarıkamış'ta Rus mermisine karşı, dondurucu soğuğa karşı koyan ismi kalplerimizin derinliklerin de yatan nice şehidimiz var. Onların torunları ise dedelerini bugün büyük bir saygı ile anıyor. Bu kalabalık bunun en güzel göstergesidir. Türk çocuğu ecdadını tanıyıp daha nice hain girişimleri atlatacak ve dün olduğu gibi bugünde mazlumların umudu olmaya devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışan üç-beş çapulcuya bu millet ve gençlik asla taviz vermedi ve vermeyecektir" diye konuştu.