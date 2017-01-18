Manisa Sarıgöl'de Fetö Soruşturması: 15 Gözaltı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alında.

Manisa Sarıgöl'de Fetö Soruşturması: 15 Gözaltı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alında. Polis tarafından ifadeleri alınan 15 kişinin, daha sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - MANİSA

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