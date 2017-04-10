Manisa Polisinden Kuruluş Yıldönümü Kutlaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,DHA)MANİSA'da Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşun 172'inci yılı törenle kutlandı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'inci yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Şehzadeler İlçesi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı'nın önünde bu saban düzenlenen çelenk sunma törenine; İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, emniyet müdür yardımcıları, amirleri, sivil toplum örgütleri ile göreve yeni başlayan kadın ve erkek polisler yer aldı.



Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç yaptı. Bilgiç, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen personelin yerine yeni atamaların yapılmaya başlandığını dile getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne 20'si kadın olmak üzere toplam 180 personelin atandığını ifade etti.



ŞEHİTLİK ZİYARETİ



Çelenk sunma törenin ardından Kırtık Mezarlığı'nın yanındaki Polislik Şehitliği ziyaret edildi. Bilgiç, şehitlik defterini imzaladıktan sonra, vatanın şehitlerde çok şeyler borçlu olduğunu ve geride kalan şehit yakınlarının yanında olmanın da kendileri için önemli bir vazife olduğunu ifade etti. Konuşmanın ardından Bilgiç ve beraberindeki şehit yakınları, şehitlikteki polislerin mezarlarına karanfiller bırakarak dualar okudu.