Manisa - Otomobilin Çarptığı Adam Kanalizasyona Düşerek Öldü

Otomobilin çarptığı adam kanalizasyona düşerek öldü



MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu kanalizasyona düşerek hayatını kaybetti.



Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye, yolun karşısına geçmek istediği sırada Ankara yönüne gitmekte olan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak sürüklenen talihsiz adam, yol kenarında bulunan kanalizasyona düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kanalizasyonda hareketsiz yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kanalizasyondan çıkartıldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis, Kaçan sürücünün yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.