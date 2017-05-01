Manisa Onlar 1 Mayıs'ı Çalışarak Geçiriyor

Onlar 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor



MANİSA'da hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çalışarak geçiriyor.



Manisa'da yaşayan ve geçimini simit satıp, ayakkabı boyayarak ya da çöplerden karton, plastik ve metal eşyalar toplayarak kazanan, hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışıyor. Altı yıldır çöplerden atık hurda malzemeler toplayarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Neşat Bozyay, "Benim tatilim yok. Bugün de çalışmak zorundayım. Çok şükür geçimimi sağlıyorum" dedi. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan 42 yaşındaki Orhan Yeniyekin de para kazanmak ve yaşamını sürdürebilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Evli ve 2 çocuk babası simitçi 53 yaşındaki Hüseyin Ürkmez, "Çocuklarımızın rızkı ve gelecekleri için çalışıyorum. Simit satarak evime gelir sağlıyorum. İşçi bayramı herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.