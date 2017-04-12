Manisa Öğrencilerden Esnafa Tabelada Türkçe Isim Çağrısı

Öğrencilerden esnafa tabelada Türkçe isim çağrısı



MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'ndeki bir lisenin öğrencileri, okullarındaki 'İşyerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor' yarışması kapsamında kentteki yabancı tabelalı esnafı gezerek işyerlerinin isimlerini Türkçe'ye çevirmeleri istedi.



Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nin Yunusemre Belediyesi'nin desteğiyle duyurduğu 'İşyerlerimiz Türkçemize Sahip Çıkıyor' yarışması kapsamında İzmir Caddesi üzerindeki esnaf ziyaret edildi. Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ziyaretinde; Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü AR-GE birimi sorumlusu Necmettin Okumuş da yer aldı. Gerçekleşen ziyarette öğrenciler, ziyaret ettikleri esnafa üzerinde açık-kapalı yazan projenin detaylarının yer aldığı levhalar hediye edildi. İlk ziyaret edilen Sportswear isimli işyeri sahibi Rasim Rüzgar, işyeri adını spor giyim olarak değiştireceğini söyledi.



Manisa İl Milli Eğitim Müdürü AR-GE Birimi sorumlusu Necmettin Okumuş, "Yunusemre Belediyesi ile birlikte dilin kirliliğini önlemek açısından böyle bir proje başlattık. Buradaki amacımız işyerlerinde yabancı kelime kullanma hastalığını yok etmek" dedi.



Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar ise, "Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin hazırlamış olduğu projeye belediye olarak destek veriyoruz. Esnaflarımızın işyerlerinin isimlerinin Türkçe olmasını istiyoruz. Türkçe ne kadar kullanılırsa bu topraklara daha faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Proje kapsamında Mayıs 2017'ye kadar Türkçe isimle işyeri ve dükkan açan işletmeciler ödüllendirilecek. Yarışmaya, Türkçe isimli işletmeler ile işyeri ismini Türkçe bir isimle değiştirmek isteyen işletmeciler de katılacak. Turkcemizkirlenmesin45@gmail.com adresine yapılacak başvurular, Yunusemre Belediyesi resmi web sitesinde 16-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında yayınlanarak halk oylamasına sunulacağını söyledi. Yapılan halkoylaması sonucunda en çok oyu alan üç işletmenin 25 Mayıs tarihinde düzenlenen törenle ödüllendirilecek. Oylamada ilk üçe giren işletmelere verilecek ödülün 140 ekran LCD televizyon olduğu bildirildi.