Manisa'nın Sultanları, Lideri Affetmedi: 3-1

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, 15'nci hafta müsabakasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolundaki önemli rakibi karşısında setlerde 0-1 geriye düşen Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakayı 3-1 kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başladı.



Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 15'nci hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımını konuk etti. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Genel Koordinatarü Alpaslan Ustamehmetoğlu, Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Manisalı voleybol severler izledi.



Karşılaşmanın ilk setini Beylikdüzü Voleybol İhtisas 14-25 kazırken müsabakada 0-1 öne geçti. Baş Antrenör Süleyman Bozkan, ikinci setin başında oyuncu değişikliklerine gitti. Oyuncu değişikliği ile toparlanan ve sahaya ağırlığını koyan Manisa Büyükşehir Belediyespor seti 25-20 kazandı ve skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette çekişmeli bir oyun yaşandı. İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu seti Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-22 kazandı ve skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette oyun olarak rahatlayan ve kazanma isteğini sahaya yansıtan Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-19 kazandı ve maçı 3-1 kazandı. Bu sonucun ardından Beylikdüzü Voleybol İhtisas 35 puanda kalırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 32'ye çıkardı.



Kulüp başkanı oyuncuları kutladı



Maçın sona ermesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü soyunma odasına inerek oyuncuları galibiyetten dolayı tebrik etti.



Salon: Tarık Almış Spor Salonu



Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Savaş Aslan



Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tuğçe Atıcı, Jessica, Gülbahar Akgül, Katherina Bell, Deniz Şurgun, Pelin Beydüz, Yasemin Şahin, Pınar Motur, Duygu Ertaş, Seden Bostancı, Gülem Altay, Betül Vural



Baş Antrenör: Süleyman Bozkan



Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Marina, Melisa, Mislina, Şükran, Merve, Bahar, Damla, Gökçe, Şeyma, Sabriye, Hale, Su



Baş Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu



Setler : 14-25, 25-20, 25-22, 25-19 (3-1) - MANİSA