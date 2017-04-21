Manisa'nın Selendi İlçesinde Bugün Saat 16.09'da Meydana Gelen 4.9 Şiddetindeki Depremin Ardından...

IHAAW173006-GEN/21-04-2017 - Manisa’nın Selendi ilçesinde bugün saat 16.09’da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa merkezli 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Selendi İlçesinde Bugün Saat 16.09'da Meydana Gelen 4.9 Şiddetindeki Depremin Ardından...

IHAAW173006-GEN/21-04-2017

- Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün saat 16.09'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa merkezli 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 21.04.2017 17: 30: 06 TSI
NNNN - MANİSA

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Selendi, Manisa, Deprem, Şiddet