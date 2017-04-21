Manisa'nın Selendi İlçesinde Bugün Saat 16.09'da Meydana Gelen 4.9 Şiddetindeki Depremin Ardından...
IHAAW173006-GEN/21-04-2017 - Manisa’nın Selendi ilçesinde bugün saat 16.09’da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa merkezli 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
IHAAW173006-GEN/21-04-2017
- Manisa'nın Selendi ilçesinde bugün saat 16.09'da meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa merkezli 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. 21.04.2017 17: 30: 06 TSI
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