Manisa Nif Çayı, Zehir Saçıyor Tepkisi

Nif Çayı, zehir saçıyor tepkisi



MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki bazı çiftçiler, kum ocaklarının ve sanayi tesislerinin Nif Çayı'nı atıklarıyla kirlettiğini öne sürdü. Hafta içinde denetimle birlikte kirliliğin azaldığını söyleyen çiftçiler, ancak haftasonu denetimin olmadığını bunu fırsat bilen tesislerin ise atıklarını çaya bıraktığını iddia etti.



İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde doğup Manisa'da Gediz Nehri'yle birleşen Nif Çayı'ndaki kirlilik, çiftçilerin tepkisini çekiyor. Çiftçiler, sorunu pek çok kez yetkililere bildirmelerine karşın çözülmediğini belirtti. Bölgede mısır, üzüm, domates ve karpuz yetiştiriciliği yapan çiftçiler, çare bulunmasını istedi.



"CANLI YAŞAMIYOR"



Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde çiftçilik yapan 69 yaşındaki Emin Akay, "Nif Çayı'ndaki durum rezillik. Bizim çocuklarımız burada yüzmeyi öğrendi. 1990'dan sonra Nif Çayı zehir akıyor. Kemalpaşa'nın, Turgutlu'nun pislikleri buraya geliyor. Mısırı, domatesi yiyen yok. Kendi malımızı, kendimiz yiyemiyoruz" dedi.



"ESKİDEN PLAJ GİBİYDİ"



Çiftçi Raşit Akkaya ise sorunu daha önce birçok kez dile getirdiklerini ancak bir değişim olmadığını söyledi. Denetimlerin sıklaştırılmasını ve arıtma tesislerinin devreye girmesini isteyen Akkaya, "Eskiden buralar plaj gibiydi. Tavuk ve büyükbaş kesimhanelerinin pislikleri buraya akıyor. Kum ocakları, fabrika atıkları en büyük zararı veriyor. Doğayı koruyalım diyorlar, ama söylüyoruz kimse ilgilenmiyor. Denizi de kirletiyor. Nif Çayı, Gediz Nehri ile buluşuyor. Oradan denize dökülüyor. Doğaya zarar vermiş oluyoruz. Arazilere büyük zararı var. Kışın çay taşıyor, pislikleri tarlaya bırakıyor. Cumartesi- pazar kimse ilgilenmiyor diye bütün atıksuyu salıyorlar. Suya girenlerde yaralar oluşuyor. Yan tarafta tahliye kanalı var. Devlet taşan suların tahliye için orayı açtı. Ama Turgutlu'nun bütün kanalizasyonu oraya akıyor. Oradan 50 bin, 100 bin dönüm arazi sulanıyor. Mecburen sulamak zorundayız. Kimyasallar toprağa giriyor. Turgutlu'da arıtma tesisi inşaatının başladığını duyduk, biran önce devreye girmesini istiyoruz" diye konuştu.



Bir diğer çiftçi Rıfat Apak ise geçmişte burada balık tuttuklarını belirterek, kirliliğinin hem köylünün sağlığını tehdit ettiğini hem de doğayı katlettiğini ifade etti.