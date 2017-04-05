Manisa Motosiklet Kazasında Ölen Arkadaşları Için Klip Çektiler

Motosiklet kazasında ölen arkadaşları için klip çektiler



MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencileri, geçen yıl motosiklet kazasında hayatını kaybeden 11'inci sınıf öğrencisi Hüsamettin Yöndem anısına çektikleri, kask kullanımının önemini vurgulayan klip ile 'Trafikte Genç Fikirler' yarışmasına katılacak.



Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, geçen yıl 12 Eylül'de Ahmetağa Mahallesi Kavşağı'nda meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden arkadaşları 17 yaşındaki Hüsamettin Yöndem anısına, motosiklet kazalarına ve kask kullanımına dikkat çeken 13 dakikalık klip hazırladı. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğretmeni Aslıhan Gencer Yapıcı, klip ile, motosiklet kullananların mutlaka kask takmaları gerektiğine dikkat çekmek istediklerini söyleyerek "Öğrencilerimle birlikte video çektik ve montajını yaptık. 13 dakikalık klibimizde kask takılmasını teşvik edici görüntüler yer alıyor. Bu klip ile tüm ortaöğretim kurumlarının katılımına açık ulusal çapta düzenlenen Trafikte Genç Fikirler Yarışması'na katılacağız. Son başvuru tarihi 17 Nisan. Yarışmanın sonucu mayıs ayında açıklanacak. Klibimizin beğenileceğini düşünüyorum"dedi.



Klibi, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi ile Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrencilere izlettiklerini belirten Yapıcı, "Önümüzdeki günlerde ilçe genelinde kask konusunu dikkat çekmek için 'Kafanı kullan, kask tak' kampanyası başlatacağız. Öğrencimiz kask taksaydı şu an 12'nci sınıfta aramızda olacaktı. Fotoğrafçılık Kulübü olarak broşürler hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz başlarına kask takarak bu broşürleri dağıtacak" diye konuştu.