Manisa Minik Öğrenciler Kediler Için Ev Yaptı

Minik öğrenciler kediler için ev yaptı



MANİSA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenlerin de desteğiyle sokakta yaşayan kediler için 65 ev yaptı. Öğrenciler, karton ve tahta kedi evlerini şehrin değişik noktalarına yerleştirdi.



Manisa'daki Gazi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, kış şartlarında sokakta yaşamakta zorlanan kediler için öğretmenlerin yönlendirmesiyle harekete geçti. Engelli öğrencilerin de içinde bulunduğu öğrenciler, ailelerinin de yardımıyla kediler için 65 ev yaptı. Tahta ve karton evler, şehrin birçok noktasına yerleştirildi. Öğrenciler koydukları kedi evlerine mamaları da yerleştirerek, kedilerin gelmesini bekledi. Her gün kedi evlerini temizleyen ve mama koyan öğrencilerin duyarlılığı örnek oldu.



Gazi İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Deniz Ürkmeztürk, kendisinin de hayvanlara karşı duyarlı olduğunu ve sokaktaki hayvan için bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Öğrencilerin de sokakta yaşayan hayvanlara karşı ilgilerini geliştirmek istediğini kaydeden Ürkmeztürk, "Öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek istedik. Kış şartlarında sahipsiz sokak hayvanları için kedi evi projesi başlattık. Anne ve babaların yardımı ile öğrenciler artık malzemelerden 65 adet kedi evi yaptılar. Kedi evlerini boş alanlara bıraktılar. İçlerine mama da koyduk. Takibini de sağlamaya çalışıyoruz. Hayvanlar için bu projeyi sürdürmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.



"HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUZ"



Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara çok üzüldüklerini söyleyen öğrenciler de, kediler için ev yapmaktan çok mutlu olduklarını anlattı. Kedi evlerini süsleyen ve üzerlerine uyarı yazısı yazan öğrenciler, insanların bu evlere zarar vermemesini istedi. Hayvanları çok sevdiklerini anlatan öğrenciler, herkese sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlılık çağrısı yaptı.