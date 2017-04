Manisa MHP'li Akçay, Türkiye Cumhuriyeti Daha da Güçlenecek

MHP'li Akçay, Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek



MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, referandum sonuçlarının partisinin il başkanlığında değerlendirdi. Türkiye yaptığı demokratik seçimi ve referandum u alnının akıyla milli iradenin tecelli ettiğini belirten Akçay, Yüzde 51'den fazla bir evet oyu ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bundan sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümet reformunu gerçekleştirmiştir olacaktır. Öncelikle bu sonucun Manisa'mıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstediğimiz sonuç evetti ve bu gerçekleşti. Türkiye yaptığı demokratik seçimi ve referandum u alnının akıyla milli iradeyi tecelli etmiştir. Bu kampanyayı yürüten bütün arkadaşlarımıza, başta MHP olmak üzere siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin referandum çağrısını yaptığında 'Millete gidelim milletimiz karar versin. Milletimiz ne derse o olsun' demişti. Hakikaten milletimiz ne dediyse o oldu. Bundan sonra da o alacak. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek diye konuştu.



HAYIR DİYENLEREDE SAYGILIYIZ



Herkesin düşüncesine saygılı olduklarını dile getiren Akçay, Hayır diyen vatandaşlarımız da neticeyi gördüler. Hayır diyen vatandaşlarımıza da saygılıyız. Bundan sonra Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde el ele kol kola birliğini ve beraberliğini güçlendirmiş şekilde devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti milli ve üniter bir devlettir. Bu milli ve üniter devletimiz daha güçlü bir şekilde milletimizin hizmetinde olacaktır. Bütün milletimiz görecektir ki parlamentomuz ve milletvekillerimiz çok daha etkili hizmetleri yapacaklardır. Yasama, yürütme ve yargı kendi aralarında uzlaşı içerisinde olacaktır. Manisa'da evet kararı bekliyorduk. Bunun analizini önümüzdeki günlerde yapacağız. Her seçimi ve referandum u kendi içerisinde değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Milletvekili genel seçimlerinde alınan sonuç ile bu referandum sonucunu mukayese etmek, kesinlikle hata olur. Her yerel, her genel ve referandum ları kendi aralarında değerlendirmek gerekir. Bu anayasa sürecinde çok yanlış kampanyalar yürütüldü. Anayasa değişikliği meclise dahi gelmeden hayır kampanyaları yürüterek, insanımızın kafasının karışmasına neden oldular. Muhtarlıklar kapatılacaklardan tutunda 500 tane başkan yardımcısı seçecek, şeklinde yalan yanlış bilgilerle halkımızın kafası karıştırılmaya başlandı. Bununda etkisini düşünmek gerekir dedi. Akçay, CHP'nin itirazı hakkında da açıklama yaparak, Bu tartışmasız bir sonuçtur. Milli irade bu şekilde tecelli etmiştir. CHP'nin bilinen oyu ilk dakikalarda tekrar nüksetmeye başladı. Acaba neresinden mazeret üretirizin içerisine girmelerini ben sağlıklı bulmam. CHP bu huyunu devam ettirirse, milli iradeye saygısızlık sayarız diye konuştu.