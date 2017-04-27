Manisa Mesir Pul Sergisi Kültür Merkezinde

Manisa Uluslararası 477'inci Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 'Manisa Mesir Pul Sergisi' Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açıldı.

30 Nisan'a kadar açık olacak sergide, Atatürk, turizm, kronoloji, kültür varlıkları, doğa, spor, taşıt ve tarih konulu olmak üzere toplam 504 adet posta pulu sergilendi. Yaklaşık 100 yıllık posta pullarının bulunduğu sergiye Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.