Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - Ek
Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - EkKORTEJ YAPILDIUNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 477 yıllık 'Hoş geldin Mesir Macunu Festivali' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.
Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı - Ek
KORTEJ YAPILDI
UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan 477 yıllık 'Hoş geldin Mesir Macunu Festivali' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan korteje Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehterli korteje; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Ahmet Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Manisa Valiliği önünde başlayan kortej, Mustafa Kemal Paşa Caddesi boyunca devam ederek, Malta Parkı'nda son buldu.
Kortej boyunca Arnavutluk, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Hindistan ve Litvanya'dan gelen halk dansları toplulukları yerel kıyafetleriyle danslarını sergiledi. Hafsa Sultan ve nedimelerinin yanı sıra Merkez Efendi ve şehzadeler at üzerinde Manisalı vatandaşları selamladı.