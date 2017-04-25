Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı (2)

MESİR FUARI 24. KEZ KAPILARINI AÇTI



Manisa Uluslararası Mesir Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, 24'üncü kez firmalara kapılarını açtı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar açılışa katıldı. Fuarın açılış töreni öncesi, festival kapsamında misafir olarak Litvanya'dan gelen yabancı dans topluluğu ekibi gösteri yaptı.



'MANİSA GEÇ KALMADAN MARKASINI OLUŞTURMALI'



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, ilin 7 milyar dolar dış ticaret hacmiyle tarımıyla, sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduğunu ve bu nedenle kentin geç kalmadan kendi markasını oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Manisa'nın kongre ve fuarlar şehri olabileceğini söyleyen Erbil, "Bunun gerçekleşmesi durumunda Manisa'mıza çok katkısı olur. Konya gibi Gaziantep gibi Manisa'nın da modern bir fuar ve kongreleşmeye ihtiyacı var. Büyükşehir yer göstermesi durumunda TOBB TÜYAP fuarcılık ile beraber böyle bir yerin Manisa'ya kazandırılması için elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.



ERGÜN'DEN MESİR SİTEMİ



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, 5 asra dayanan mesir festivali geleneğin ivme kazanarak devam ettiğini kaydederek, bu fuar merkezinin artık yetmediğini belirtti. Ergün, kentin büyük bir fuara ihtiyacının olduğunu söyledi. Konuşmasına sitemle devam eden Başkan Ergün, OSB'nin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, Ziraat Odası'nın, Ticaret Borsası'nın festivale ve fuara yeteri kadar destek vermediğini belirterek, "Manisa'nın tanıtımı sadece bir veya birkaç kurumla olmaz. Herkesin buna destek vermesi gerekir. Odalarla, OSB'yle görüşüp destek isteyeceğiz" dedi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise fuarın Manisa'ya hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışı kurdelesini kesti. Fuar merkezindeki stantları tek tek gezdi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. Türkiye'nin her yerinden katılımcısı olan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından desteklenen fuar, Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SNS Fuarcılık tarafından organize ediliyor. Manisa Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 120 firmanın katıldığı fuar, 30 Nisan'a kadar 10.00- 23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



