Manisa Mesir Macunu Duası Yapıldı - Ek

Mesir macunu duası yapıldı - Ek



MESİR FESTİVALİ'NDE FENER ALAYI COŞKUSU



Manisa'da, 477'nci Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında, Sultan Camii'nde toplanan Manisalılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar meşalelerle yürüdü. Fener alayının ardından meydanda 10 yabancı ülkeden gelen konuklar ülkelerinin danslarını sahneledi.



477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, fener alayı ile renklendi. Sultan Camii'nden başlayan meşaleleri fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Fener alayına AK Partili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Manisalı katıldı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler dev Türk bayrağı taşıdı. Genç yaşlı birçok Manisalı da, ellerinde Türk bayrakları ve fenerler taşıdı. Coşkulu fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Mesir Festivali'ne konuk olan ülkeler için gece düzenledi. Geceye Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de katılırken, vatandaşlar meydanı doldurdu. Yurtdışından festivale gelen 10 yabancı ülkenin halk dansları toplulukları da birbirinden güzel danslarını sahneledi.