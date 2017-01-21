Manisa Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Manisa merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.



Salihli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Salihli ilçesi ile Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 2'si savcılıktaki ifadesi ardından serbest bırakıldı.



Mahkemeye çıkarılan, aralarında Salihli Belediyesi başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 zanlıdan Y.Ş, V.K, E.Y, B.K. ve M.Ö. tutuklandı.



Diğer zanlılar A.A, M.K, A.A. ve Y.G. adli kontrol kararıyla salıverildi.



Soruşturma kapsamında 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.



Manisa merkezli 2 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 16 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.