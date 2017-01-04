Manisa Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Manisa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



İlk etapta 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 12 kişinin daha yakalandığı belirtildi.



Tanık, müşteki ve itirafçı şüpheli beyanları doğrultusunda FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen, aralarında eski Tıp Fakültesi Dekanı A.V ile eğitim ve araştırma görevlileri ile teknisyenlerin de bulunduğu şüpheliler B.S.Ü, Ü.K, F.K, M.K, F.Ç, M.Z.K, M.T, Ü.A, M.A, A.T, F.Ö, E.E, B.A, N.B, T.K, S.B, K.F.G, H.Ç, E.O, H.Y, M.A, G.A. ve B.K, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.