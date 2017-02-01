Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüte ait "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa, Bursa, Zonguldak, İzmir ve Kahramanmaraş'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, F.K, ve C.G. tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan zanlıların örgüte ait "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları öğrenildi.