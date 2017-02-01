Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüte ait "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa, Bursa, Zonguldak, İzmir ve Kahramanmaraş'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, F.K, ve C.G. tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan zanlıların örgüte ait "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları öğrenildi.
Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüte ait "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, örgüte ait "ışık evleri"nde "abilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.