Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir, İstanbul ve Kütahya'da yakalanan 14 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen bu kişilerden öğretmen olduğu öğrenilen Belgin A. ve Şehnaz Ö. ile FETÖ/PDY'ye bağlı bir şirkette çalışan Hikmet T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kadın şüpheliler P.Ö. ve D.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Şehnaz Ö'nün örgütün kadın yapılanmasında bir dönem "milli eğitim sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 Ocak'ta polis ekiplerince Manisa, İzmir, İstanbul ve Kütahya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda, örgütün kadın yapılanmasında bulundukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 zanlıdan 14'ü gözaltına alınmıştı.