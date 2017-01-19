Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ışık evleri"nde "abi" olanlara yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait "ışık evleri"nde "abi" olanlara yönelik Manisa Terörle Mücadele Şubesi ile Turgutlu Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa, Antalya ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ancak adreslerinde bulunmayan kişilere yönelik "ışık evleri 2" operasyonu gerçekleştirildi.



Operasyonda A.D Manisa'da, Ö.A ise Turgutlu'da yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Örgüte ait "ışık evleri"nde "abi" oldukları gerekçesiyle önceki gün T.P, İ. B, C.Ö. ve F.O. gözaltına alınmıştı.