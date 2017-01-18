Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "ışık evleri"nde "abi" oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Manisa Terörle Mücadele Müdürlüğü ile Turgutlu Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa, Antalya ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgüte ait "ışık evleri"nde "abi" oldukları gerekçesiyle T.P, İ. B, C.Ö. ve F.O. gözaltına alındı.



Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Aynı soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz hafta Manisa, Bursa, Zonguldak, İzmir ve Kahramanmaraş'taki operasyonda "ışık evleri"nde "abi" oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.