Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kadın gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa, İzmir, İstanbul ve Kütahya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Örgütün kadın yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.



Zanlılar, işlemleri için Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.