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Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait ışık evlerinde abilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait ışık evlerinde abilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa, Bursa, Zonguldak, İzmir ve Kahramanmaraş'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüte ait ışık evlerinde abilik yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltın alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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