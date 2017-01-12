Manisa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Manisa merkezli olarak 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait ışık evlerinde abilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa, Bursa, Zonguldak, İzmir ve Kahramanmaraş'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgüte ait ışık evlerinde abilik yaptıkları öne sürülen 5 kişi gözaltın alındı.



Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.